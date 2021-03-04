Рим, , 20:41 — REGNUM В Италии по итогам 2020 года — более двух миллионов «абсолютно бедных семей», к этой категории относится 7,7% всех семей страны, сообщили в национальной службе статистики Istat в четверг, 4 марта.

В сравнении с 2019 годом показатель вырос на одну пятую (тогда он составлял 6,4%).

К числу «абсолютно бедных» статистики отнесли 5,6 миллиона человек, то есть 9,4% всех жителей Италии. Годом ранее этот показатель составлял 7,7%.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла миллиарды евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, госдолг вырос более чем на 20% ВВП и превысил отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам (после августа 2020 года он распространяется только на компании, получающие те или иные виды господдержки). ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.