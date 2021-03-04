Удмуртская Республика, , 20:14 — REGNUM В Удмуртии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам») в отношении 48-летнего жителя села Вавож. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. В ближайшее время дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Установлено, что 16 февраля мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился на одной из улиц села, где его обнаружил участковый уполномоченный полиции, который доставил нарушителя в отделение полиции для составления протокола по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

Мужчина не хотел, чтобы его привлекали к административной ответственности, он положил на стол полицейскому 200 рублей и предложил его отпустить.

Правоохранитель отказался и сообщил об этом факте в отделение полиции. Обвиняемый вину признал и раскаялся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье в отношении 44-летнего жителя Белогорска возбуждено уголовное дело за дачу взятки полицейскому. Сотрудник полиции заранее сообщил своему руководству о предлагаемой взятке. Правонарушителя удалось задержать на месте преступления. Сумма взятки составляла 90 тыс. рублей. Взамен сотрудник полиции должен был прекратить уголовные дела в отношении самого взяткодателя и его знакомых, которых подозревали в мошенничестве.

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