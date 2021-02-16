Благовещенск, , 11:44 — REGNUM В Приамурье в отношении 44-летнего жителя Белогорска возбуждено уголовное дело за дачу взятки полицейскому, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Сотрудник полиции заранее сообщил своему руководству о предлагаемой взятке. Правонарушителя удалось задержать на месте преступления.

Сумма взятки составляла 90 тыс. рублей. Взамен сотрудник полиции должен был прекратить уголовные дела в отношении самого взяткодателя и его знакомых, которых подозревали в мошенничестве.

На время следствия взяткодателя заключили под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожника обвинили в получении взятки в Башкирии. По версии следствия, в конце 2018 года подозреваемый начальник района контактной сети на станции Буздяк Чишминской дистанции электроснабжения получил от представителя транспортного предприятия 50 тысяч рублей.