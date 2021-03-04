Багдад, 4 марта, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Правительство Ирака официально зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и одобрило ее применение, заявил 4 марта журналистам представитель министерства здравоохранения Ирака Сейф аль-Бадр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

«Министр здравоохранения Ирака Хасан ат-Тамими после разрешения минздрава на использование российской вакцины и доклада правительству распорядился заключить прямые контракты с компаниями «Спутник V» и «Р-Фарм» на поставки вакцины», — цитирует слова аль-Бадра агентство INA.

По его словам, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи уполномочил находящегося с визитом в России министра нефти Ихсана Абд аль-Джаббара подписать документы о поставках российской вакцины от коронавируса в Ирак.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ирака со 2 марта проводят вакцинацию граждан от коронавируса вакциной китайской компании Sinopharm.