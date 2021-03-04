Москва, , 19:34 — REGNUM В качестве ответной меры на разрушение памятников советским воинам в Европе на территории России нужно создать Музей европейского коллаборационизма. С такой инициативой в ходе заседания Научного совета РВИО выступил доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк» Олег Назаров.

«Вношу предложение в качестве ответной меры на разрушение памятников советскому солдату в странах Европы создать в России Музей европейского коллаборационизма и рассказывать о «художествах» ряда европейских стран в годы войны», — сказал Назаров.

Он с сожалением констатировал, что западная «мягкая сила» добилась «выдающихся успехов по переформатированию сознания молодых людей в антирусскую плоскость»: «Сегодня значительная часть граждан Белоруссии ориентирована на Запад и частью Русского мира себя не считает. Ситуация напоминает события на Украине, но с белорусской спецификой».