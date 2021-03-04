Пекин, , 19:14 — REGNUM Мягкий робот для глубоководных исследований разработан китайскими учеными из восточной провинции Чжэцзян; результаты совместной работы Чжэцзянского университета и лаборатории Zhejiang Lab опубликованы в журнале Nature. Об этом 4 марта сообщает Синьхуа, подчеркивая, что аппарат, имеющий форму рыбы, может выдержать высокое давление на больших глубинах.

Робот имеет легкий вес и относительно простую конструкцию и не причиняет вреда морской биосфере. В 2019 году в рамках программы исследований группа разработчиков опустила аппарат в Марианскую впадину, а в прошлом году робот совершил плавание в Южно-Китайском море.