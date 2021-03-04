Пекин, , 19:01 — REGNUM Компания Huawei планирует в скором времени запустить собственный почтовый сервис. Об этом 4 марта сообщил портал Wccftech.

Стало известно, что китайский производитель сейчас тестирует почтовую службу, которая называется Petal Mail. По имеющейся у издания информации, компания хочет превратить её в полноценного конкурента Gmail от Google.

После регистрации пользователи получают адрес электронной почты, который заканчивается на @petalmail.com. На текущем этапе развития проекта Petal Mail имеет разделённый на две колонки интерфейс, выполненный в минималистическом стиле.

Напомним, ранее из-за санкций, введённых властями США, Google запретила Huawei использовать её сервисы в устройствах компании, в т.ч. почтовую службу Gmail.

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