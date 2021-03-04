Каракас, , 17:13 — REGNUM Обедневшее правительство Венесуэлы в прошлом году переправило на борту русского самолета золото для обмена на валюту. Об этом 4 марта сообщает Reuters со ссылкой на венесуэльского лидера оппозиции Хулио Борхеса.

Золото было перевезено из Мали, государства, а Западной Африке, в Объединенные Арабские Эмираты, где и было продано, сообщает Борхес.

Оппозиционер уверил, что это было частью схемы, которая помогла администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро остаться у власти, несмотря на санкции США.

Правительство Мали и Венесуэлы никак не прокомментировали данные обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции США «за нарушения прав человека» в Венесуэле в 2015 г. коснулись семи лиц, в том числе прокурора Общественного министерства республикиКатерине Падрони директора национальной спецслужбы Густаво Лопе.