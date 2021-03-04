Москва, 4 марта, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил всех российских женщин с приближающимся Международным женским днем 8 марта.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин дарит участницам встречи цветы

Об этом глава государства заявил 4 марта в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

«Хочу всех присутствующих здесь девушек, женщин, и, обращаясь к нашей сегодняшней аудитории, всех женщин, девушек и девочек, которые принимают участие в нашей сегодняшней работе, да, собственно говоря, всех наших женщин поздравить с приближающимся женским праздником», — сказал Путин в заключительной части встречи.

При этом президент отметил, что мужчины с не меньшим удовольствием отмечают праздник 8 Марта.

«Потому что это тоже отчасти то, что мы сегодня обсуждали, это дает возможность проявить всем мужчинам себя с лучшей стороны. Хочу вас поздравить и пожелать вам всего доброго», — сказал Владимир Путин.

После этого президент России подарил цветы участницам встречи.