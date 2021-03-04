Анапа, Краснодарский край, , 16:56 — REGNUM Жители города Анапы жалуются на нашествие пауков, из-за которого целые районы быстро покрылись «белой сеткой» из паутины, сообщает 4 марта телеканал «Россия 24».

В соцсетях жители Анапы делятся фото‑ и видеокадрами с деревьями, опутанными паутиной.

По словам представителя Россельхознадзора Геннадия Бабенко, это явление вызвано ранним потеплением и повышенной влажностью, из-за которого пауки вышли из зимней спячки. Он уточнил, что пауки не ядовиты и всплеск их активности не несет угрозы для людей.

«Имеются виды пауков, которые рано весной возобновляют свою жизнедеятельность. И вот это повышение температуры могло повлиять на их активизацию», — сказал Бабенко в эфире телеканала.

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