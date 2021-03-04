Кишинёв, , 17:14 — REGNUM Конституционный суд (КС) Молдавии не разрешил президенту республики Майе Санду назначать министров временного правительства. Об этом сообщает пресс-служба КС.

КС рассмотрел запрос Санду 4 марта и признал неконституционным запрет на назначение новых лиц на вакантные должности в правительстве, но оставил в силе запрет назначать новых министров, пока правительство имеет статус временного.

Также в обращении в суд был запрос на то, чтобы признать неконституционным запрет временному правительству заключать международные соглашения. Его КС оставил также в силе.

В заявлении Конституционного суда говорится, что новое правительство может быть наделено дополнительными полномочиями, если парламент объявит в республике чрезвычайное положение.

Напомним, после отставки премьер-министра Молдавии Иона Кику в декабре 2020 года правительство республики считается временным, пока не будет назначен его новый глава. Нового премьер-министра Молдавии назначить не получается из-за разногласий президента и парламентского большинства. Поскольку министров должен назначать премьер-министр, формирование нового состава правительства в Молдавии затягивается.

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