Москва, , 15:38 — REGNUM Созданная в 2014 году организация помощи населению Донбасса «Будущее Донбасса» (Zukunft Donbass), пользуясь связями в медицинских учреждениях Тюрингии, стала на регулярной основе отправлять в адрес министерства здравоохранения Луганской народной республики (ЛНР) списанное, но вполне пригодное медицинское оборудование и мебель из клиник региона, начиная от компьютерных томографов и заканчивая кроватями-трансформерами. Фуры для доставки заказывались в Белоруссии. Свободное пространство в их кузовах заполнялось пакетами и ящиками с бытовыми принадлежностями, одеждой, продовольствием (включая горох), детскими игрушками и сладостями для воспитанников детдомов. Таких транспортов за эти годы «Будущее Донбасса» отправило около 30.

Польшу и Белоруссию транспорт, отправленный благотворителями в начале декабря 2020, прошёл без проблем. А на таможенном посту между Россией и ЛНР его продержали две недели: рис, крупы на поддонах оставили без внимания, а за 55 кг сушёного гороха оштрафовали на крупную сумму, чем лишили «Будущее Донбасса» средств на оплату очередного транспорта, который однако вновь будет отправлен в конце марта. Ростаможня благотворительный груз не признала гуманитарным.

Об этом ИА REGNUM сообщили в «Будущеем Донбасса» (Zukunft Donbass)