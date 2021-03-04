Санкт-Петербург, 4 марта, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге исполнился год с момента появления в городе нового коронавируса. 4 марта 2020 года был официально подтверждён первый в городе случай заражения человека коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 и заболевания COVID-19. Первым пациентом с коронавирусом в Петербурге стал студент по обмену из Италии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова по имени Рикардо П. Он выздоровел и покинул Россию. А противостояние вирусу в городе только начиналось.

Группа вуза «ВКонтакте» Объявление на входе в общежитие Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова. 04.03.2020

Рикардо прибыл в Петербург из Милана, где к тому времени уже началась эпидемия, 29 февраля, а уже 2 марта был госпитализирован в Клиническую инфекционную больницу им. Боткина с явными симптомами ОРВИ. Спустя два дня, 4 марта 2020 года, лаборатория Роспотребнадзора подтвердила в анализах студента наличие коронавируса. Известно об этом стало на следующий день.

Заболевание у итальянца протекало в легкой форме, и через 14 дней молодой человек был выписан. Также в больницу им. Боткина были помещены четверо российских студентов академии, контактировавших с заболевшим итальянцем после его прибытия в Петербург.

Читайте также: Общежития медвуза в Петербурге закрыли на карантин из-за студента из Италии

Общежитие Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова на проспекте Просвещения, куда успел заселиться итальянский студент, стало первым в городе обсерватором и было закрыто на двухнедельный карантин вместе с 780 обитателями, которым доставляли продукты, воду, и для которых даже устроили уличный концерт. К счастью, никто из этих студентов не заболел.

Читайте также: Из общежития, закрытого на карантин в Петербурге, пускают самолетики

Они стали первыми учащимися в Петербурге, которым пришлось временно перейти на удалённое обучение по интернету. 16 марта их карантин истёк, к этому времени в городе было официально зафиксировано уже шесть случаев заражения, но власти признавали, что их наверняка уже было намного больше: анализы у лиц с симптомами болезни тогда направлялись в Новосибирск, в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», в Петербурге тестирование было недоступно.

Читайте также: Студенты-медики в Петербурге вышли из двухнедельного карантина: потерь нет

Драматическая и трагическая история противостояния коронавирусной пандемии в Петербурге только начиналась.

Всего за год в Санкт-Петербурге официально подтверждено 371 005 случаев заражения COVID-19, в том числе 986 — за последние сутки. Выздоровели 308 160 человек. Скончались от ковида как основной причины смерти 11 248 человек. Число умерших, для кого ковид стал дополнительной причиной летального исхода, еще больше.