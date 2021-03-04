Омских женщин-медиков поздравили с наступающим 8 Марта
Омск, 4 марта, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Омске сотрудниц городской клинической больницы имени Кабанова поздравили с наступающим 8 Марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
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Активисты волонтёрского центра «Единой России» посетили больницу имени Кабанова 4 марта. В этом медучреждении расположен один из самых больших ковидных госпиталей в Омске. Медики находятся на посту даже в праздничные дни.
Единороссы вручили сотрудницам медучреждения цветы, открытки и сладкие угощения к чаю. Также по просьбе администрации больницы они передали 6 тысяч одноразовых масок.
По словам депутата Законодательного собрания Омской области Андрея Кипервара, прошедший год для медработников был крайне непростым:
«Поэтому сегодня мы постарались создать весеннее настроение дамам».
Женщинам вручили открытки, созданные детьми из левобережного клуба «Взлёт».
Заместитель главного врача по поликлинике Наталья Дмитриева подчеркнула, что сюрприз для женщин-медиков удался:
«Накануне праздника особенно приятно было получить открытки от ребятишек с тёплыми пожеланиями. Это действительно поднимает настроение».
Заместитель председателя регионального Законодательного собрания Александр Артёмов напомнил, что партийный «Волонтёрский центр» продолжает свою работу.
«Количество заболевших уменьшается, но у медиков остается большой объём работы, поэтому мы еженедельно проводим подобные акции», — сказал Артёмов.
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