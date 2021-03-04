Элиста, 4 марта, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Республику Калмыкия поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в объёме 1,1 тыс. доз. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 4 марта.

Mzdnr.ru Вакцина «Спутник V»

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"Вакцина была распределена в городскую поликлинику для вакцинации жителей Элисты и Целинного района, а также в Городовиковский, Кетченеровский, Юстинский, Лаганский, Октябрьский, Яшкульский районы», — уточнили в ведомстве.

Остальные муниципалитеты получат антиковидную вакцину после поступления следующей партии.