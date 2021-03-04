Украина не разрабатывает свою вакцину от COVID-19 — Шмыгаль
Киев, 4 марта, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Разработка украинской вакцины от COVID-19 не ведётся из-за обилия вакцин в мире. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 марта во время пресс-конференции.
Шмыгаль добавил, что украинская вакцина могла бы появиться не раньше, чем через 9−10 месяцев.
Напомним, ранее разработку украинской вакцины от COVID-19 анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Позже эксперты назвали «украинскую вакцину» авантюрой чиновников офиса президента.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»
Читайте также: Эксперт об «украинской» вакцине от COVID-19: лабораторная работа студентов
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шмыгаль заявил, что вакцинация населения Украины от COVID-19 может занять до двух лет.