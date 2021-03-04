Москва, , 14:20 — REGNUM На сегодняшний день двусторонние отношения между Россией и Великобританией «значительной степени» приращены, а взаимное доверие утрачено. Об этом в интервью журналу «Русская мысль» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал и причины того, что «градус отношений» между Лондоном и Москвой в настоящее время опустился до «точки замерзания». По словам Лаврова, этому в значительной степени способствует проводимый Великобританией «жёсткий антироссийский курс».

«На протяжении последних лет правительство Великобритании сохраняет жёсткий антироссийский курс, сопровождающийся последовательным наращиванием санкционного давления», — отметил глава российского МИД.

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«Вне зависимости от своего членства в ЕС британские власти последовательно предпринимают абсолютно ничем не обоснованные выпады против нас, используют в публичном пространстве жёсткую антироссийскую риторику», — добавил Лавров.

Несмотря на это российская сторона, как заявил глава МИД РФ, остатётся открытой ля развития взаимодействия с Великобританией «настолько, насколько к этому готов Лондон».

«Убеждены, что без выстраивания взвешенного политдиалога, ответственного подхода к двусторонним отношениям, в том числе в публичном пространстве, нам не удастся реализовать значительный потенциал сотрудничества», — заявил глава российского внешенеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес заявлял, что власти Великобритании настроены на налаживание отношений с Россией, однако этому есть некоторые препятствия. В числе таковых он назвал инцидент в Солсбери, где были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Он также указал на «тревожное» поведение, демонстрируемое Россией, на фоне недавнего увеличения активности её кораблей и самолётов вблизи границ Великобритании.