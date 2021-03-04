Москва, 4 марта 2021, 14:20 — REGNUM На сегодняшний день двусторонние отношения между Россией и Великобританией «значительной степени» приращены, а взаимное доверие утрачено. Об этом в интервью журналу «Русская мысль» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства назвал и причины того, что «градус отношений» между Лондоном и Москвой в настоящее время опустился до «точки замерзания». По словам Лаврова, этому в значительной степени способствует проводимый Великобританией «жёсткий антироссийский курс».
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Несмотря на это российская сторона, как заявил глава МИД РФ, остатётся открытой ля развития взаимодействия с Великобританией «настолько, насколько к этому готов Лондон».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес заявлял, что власти Великобритании настроены на налаживание отношений с Россией, однако этому есть некоторые препятствия. В числе таковых он назвал инцидент в Солсбери, где были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Он также указал на «тревожное» поведение, демонстрируемое Россией, на фоне недавнего увеличения активности её кораблей и самолётов вблизи границ Великобритании.