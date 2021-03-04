Ярославль, 4 марта, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Ярославской области пять больниц возвращаются к обычному режиму работы. Об этом сообщает правительство региона.

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В КБ №2 на штатный график работы переводят 40 терапевтических и 6 реанимационных коек. К плановой работе по профилям «хирургия», «гинекология» и «колопроктология» возвращается клиническая больница №9 Ярославля, а также терапевтические и хирургические отделения Даниловской ЦРБ, терапевтическое отделение Некрасовской центральной районной больницы.

Готовится к приёму плановых и экстренных пациентов стационарный корпус больницы имени Н.А. Семашко на улице Гагарина в Ярославле. 26 февраля здесь приостановили госпитализацию ковид-пациентов. Сейчас врачи ждут выздоровления оставшихся больных.

Посещение больных в палатах по-прежнему запрещено из-за антиковидных мер.