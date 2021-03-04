Москва, 4 марта, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Бывший президент Армении Роберт Кочарян является дружественным России политиком, сообщил 4 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

(сс) Limegirl Бывший президент Армении Роберт Кочарян

«Сам Роберт Седракович, конечно, большой друг России. Он убежденный сторонник пользы для Армении и дальше развивать и углублять взаимодействие с Россией», — сказал Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что Кочарян согласует свои действия с Москвой относительно своего желания участвовать в политической жизни Армении.

Песков подчеркнул, что Кочарян — это человек, который приложил немало сил для развития Армении. Кроме того, подчеркнул он, большинство политиков Армении являются сторонниками дальнейшего укрепления отношений с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент страны Роберт Кочарян 4 марта в интервью российским СМИ заявил, что идеи глобализации — ценности условного Сороса — угрожают национальной безопасности Армении. Соросовской идеологии нужно противопоставить собственную.

Он рассказал, что ассоциирует с Джорджем Соросом и его фондами некие неоглобалистские подходы, которые в период его правления проникли в Армению. Изначально в стране работала неправительственная организация, не имевшая никакого влияния. Но со временем глобалисты окрепли на финансовой поддержке и стали влиять на процессы.