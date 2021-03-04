Екатеринбург, , 13:26 — REGNUM Жители Екатеринбурга могут выбрать, что изобразить на новой памятной монете, выпущенной в честь города. Голосование запущено на сайте мэрии.

Горожане могут выбрать, что разместить на реверсе памятной монеты номиналом в 10 рублей, которую выпустит Банк России в честь присуждения Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести».

В частности, есть три варианта изображения: мемориал детям войны и труженикам тыла; памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу (на фото) и монумент «Седой Урал». Голосование продлится по 11 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Свердловской области присудили почётное звание «Город трудовой доблести» Нижнему Тагилу.

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