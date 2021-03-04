Анкара, , 22:50 — REGNUM В министерстве иностранных дел Турецкой Республики Северный Кипр 4 марта сообщили, что конвой, который обеспечивает логистическое обслуживание военного подразделения в Эренкое, был заблокирован греческой стороной. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Несмотря на то что, в соответствии с принципами меморандума «Ешильырмак», были сделаны необходимые уведомления, кипрская греческая сторона заблокировала регулярный проход логистического конвоя. Турецкая сторона расценила это действие как явное нарушение меморандума.

«Блокировка регулярного транзита, обеспечивающего поставки товаров первой необходимости нашему подразделению в Эринкое, размещение 223 переносных установок тяжелого вооружения, в том числе 35 в промежуточной зоне вдоль линии соприкосновения, и препятствование пересечению сухопутных пограничных переходов для туристов, желающих посетить нашу страну, являются примерами политики напряженности, которую в последнее время проводит кипрско-греческая сторона», — подчеркнули в МИД Турецкой Республики Северный Кипр.

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