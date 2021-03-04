Ростов-на-Дону, , 12:54 — REGNUM В Ростовской области принято решение об упразднении межведомственного оперативного штаба по организации приёма, учёта и временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте донского правительства.

Постановление за подписью главы региона Василия Голубева принято «в связи с достижением целей создания» оперштаба. Ответственность за работу структуры в течение многих лет была возложена на заместителя губернатора Ростовской области Сергея Бондарева.

ИА REGNUM сообщало, что в 2014 году Ростовская область приняла наибольший наплыв жителей Донбасса. В то же время и был создан оперштаб по делам беженцев с Украины. Несколько десятков тысяч человек нашли временный приют у родственников, а также на территории баз отдыха и палаточных городков. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации, который позволял принять оперативные меры в случае необходимости.

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