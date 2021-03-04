Пенза, , 12:52 — REGNUM В Пензенской области в кратчайшие сроки разработают комплексный план по развитию цифровых технологий. Соотвествующую задачу 4 марта поставил губернатор Иван Белозерцев.

Глава области поручил к 2024 году вывести регион на передовые позиции по развитию IТ-отрасли как в России, так и в Европе. Для данного вида бизнеса с целью стимулирования развития IТ-отрасли принято решение снизить ставки по упрощенной системе налогообложения с доходов с 6 до 1% на три ближайших года.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области возьмут на постоянный контроль качество подготовки IT-специалистов. Для развития IT-направления будут искать пути наиболее качественной подготовки грамотных сотрудников, в которых нуждается региональная экономика. Соответствующее поручение 1 февраля прозвучало от Ивана Белозерцева.

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