Пенза, , 13:35 — REGNUM В Пензенской области возьмут на постоянный контроль качество подготовки IT-специалистов. Соответствующее поручение 1 февраля на совещании в правительстве области дал губернатор Иван Белозерцев.

В текущем году в российских вузах увеличится количество бюджетных мест по IT-специальностям. Руководством страны поставлена задача обеспечить цифровизацию 10 основных отраслей экономики, которую без IT-сферы не решить. Правительству области и главам министерств региона необходимо активнее работать над решением поставленной задачи, отметил Белозерцев.

Как можно больше следует открывать бюджетных мест по соответствующим специальностям в пензенских вузах и колледжах. Нужны новые программы, технологии, а также подготовка большего числа специалистов. Анализировать степень подготовки педагогов, оценивать эффективность учебников и методик преподавания, проводить тематические форумы и конференции с привлечением специалистов необходимо ежегодно. Для развития IT-направления будем искать пути наиболее качественной подготовки грамотных сотрудников, в которых нуждается наша экономика, добавил губернатор.

ИА REGNUM ранее сообщало, руководству колледжей и профучилищ Пензенской области совместно с региональным минобразования поручено укрепить деловые связи в сфере подготовки специалистов с конкретными производствами. Иван Белозерцев до 15 апреля поручил доложить по каждому учебному заведению, как организована работа по практическому обучению студентов.

Читайте также: Пензенские техникумы будут готовить кадры для конкретных предприятий