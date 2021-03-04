Кузнецк, Пензенская область, , 12:36 — REGNUM Около 4:30 (мск) 4 марта в городе Кузнецке произошел пожар в доме, где проживала многодетная семья. Всем, кроме 7-летней девочки, удалось выбраться из горящего строения. По факту смерти ребенка следственные органы организовали проверку.

Установлено, что возгорание случилось в доме по улице Белинского. После ликвидации открытого пламени тело девочки обнаружили в жилой комнате. При внешнем осмотре каких-либо повреждений на погибшей не выявлено. Предварительной причиной смерти малолетней называют отравление угарным газом. Причину пожара установят в ходе доследственной проверки, по результатам которой примут соответствующее решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в пензенском селе Кондоль ранним утром 23 февраля произошел пожар, в результате которого погибли женщина и ее сын. Предварительная версия причины пожара — перекал печи.

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