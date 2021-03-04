Москва, , 12:17 — REGNUM В России произошёл резкий рост цен на авиабилеты. Как утверждают специалисты, подорожание и на внутренних направлениях вызвало ограниченное предложение на международных рейсах. Об этом 4 марта сообщает газета «Коммерсантъ».

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Так, согласно данным сайтов продажи авиабилетов Biletix и Aviasales, в начале марта средняя стоимость забронированного авиаперелета за рубеж составила 15,7 тыс. рублей. Это почти на 40% больше, чем за аналогичный период 2019 года и на 55% — чем в 2020 году.

При этом по некоторым направлениям рост составит два раза и более. Так, вдвое по сравнению с 2019 годом выросла стоимость забронированного на март билета в ОАЭ — 23,7 тыс. рублей против 12,3 тыс. рублей. Полёты в Грузию выросли в цене почти в 2,5 раза, с 6,5 тыс. рублей в марте 2019 года до 15,7 тыс. рублей. Медленнее, но дорожают и полёты внутри страны.

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Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова считает, что резкий рост цен связан с падением курса рубля и ограниченным предложением.

По оценкам экспертов, такая динамика сохранится фактически до полного возобновления авиасообщения между странами, так как перевозчикам необходимо компенсировать потери.

Как сообщало ИА REGNUM, регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами Россия прекратила с 27 марта. Такое решение правительство РФ приняло в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в январе 2021 года эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев предупредил о возможном стремительном росте цен на авиабилеты в апреле текущего года. По его словам, сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки, либо прекращать демпинг.