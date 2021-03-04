Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Американская компания SpaceX провела удачный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками для интернета Starlink на борту. Трансляция запуска 4 марта велась на сайте компании.

Старт ракеты Falcon 9 был произведен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 03:24 по времени Восточного побережья США (11:24 мск).

При этом первая ступень ракеты-носителя использовалась для запусков уже семь раз и компания SpaceX собирается еще раз вернуть данный элемент Falcon 9 на Землю.

Вместе с тем, первоначально данный запуск был намечен на 28 февраля, однако он несколько раз переносился.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что испытательный полет прототипа корабля Starship SN10, который должен отправиться на Марс, завершился его взрывом.