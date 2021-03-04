Стокгольм, 4 марта, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Согласно последнему опросу SVT/Novus, три парламентские партии Швеции находятся в опасной близости от 4-процентного барьера для прохождения в Риксдаг и, таким образом, рискуют покинуть парламент. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Self-taken Шведский риксдаг

Три самые маленькие партии в Риксдаге — «Зеленые», «Либералы» и «Христианские демократы» — рискуют покинуть парламент. Согласно опросу, они набрали 4,4%, 3,3% и 4,1% соответственно.

«Это усложняет формирование правительства, мы получаем более нестабильную систему. Было бы преимуществом с точки зрения демократии и функциональности, если бы у нас было меньше партий в Швеции. Но это проблема, которую мы разделяем с большей частью Европы и большей частью западного мира. У нас наблюдается фрагментация партийных систем, у нас появляется все больше и больше партий, что делает процесс управления в демократии труднее, чем это было раньше», — заявил в интервью журналистам SVT профессор политологии Сорен Хольмберг.

В упомянутом опросе, проведенном журналистами SVT и социологами из Novus в период с 1 по 28 февраля, принял участие 3 761 человек.