Екатеринбург, , 11:57 — REGNUM Екатеринбургский микрорайон Солнечный стал участником проекта по раздельному сбору мусора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МУП «Спецавтобаза».

На территории Солнечного сейчас проживают 8,2 тыс. человек. Им установили 24 специальных контейнера для бумаги, металла, пластика и стекла. Данное изменение — экспериментальное, подчеркнули на предприятии.

«Анализ морфологии отходов покажет, насколько жители Солнечного готовы сортировать мусор», — сообщили в «Спецавтобазе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее раздельный сбор мусора ввели в микрорайоне Академичекий.

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