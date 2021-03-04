Москва, , 11:53 — REGNUM В феврале в Москве было оштрафовано 35 строительных компаний. Об этом 4 марта сообщается на сайте столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

В общей сложности за месяц было вынесено 128 штрафов на общую сумму 14 870 000 рублей. Всего же с начала года застройщикам выписали 262 предостережения о недопустимости нарушения требований действующего законодательства, отметила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

«Около 3,3 млн рублей от этой суммы относится к проектам, строящимся на территории ТиНАО. Основными причинами штрафов в этом месяце стали несвоевременное и неполное размещение застройщиками сведений в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), а также недостоверная информация в ежеквартальной отчетности», — заявила Пятова.

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