Москва, , 11:01 — REGNUM Воздушное пассажирское сообщение между Россией и Таджикистаном планируется возобновить в апреле-мае 2021 года. Об этом заявил журналистам совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев.

«Мы ожидаем, что все-таки начнут открываться с апреля-мая наши партнеры — страны СНГ, прежде всего, Узбекистан и Таджикистан», — сказал бизнесмен. Он предположил, что все международные направления будут открыты в августе-сентябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта директор агентства гражданской авиации Таджикистана Икром Субхонзода заявил, что в начале марта будут возобновлены регулярные авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана.

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