Роттердам, Нидерланды, , 10:57 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над британцем Энди Марреем в матче второго круга турнира в Роттердаме. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Рублёв пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и французом Жереми Шарди.

Напомним, Маррей является двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде — 2012 и 2016 годов.