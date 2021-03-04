Москва, 4 марта, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Вашингтон будет рассматривать любую составляющую США конкуренцию страну, как своего соперника. Об этом 4 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Дядя Сэм

«Основным врагом они (США) будут считать всех тех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере», — сказала она, комментируя заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена о соперниках Вашингтона.

Также Захарова добавила, что, по ее мнению, фактора, который должен демонстрировать союзничество коллективного Запада во главе с США, существует фактор проигрываемой ими конкуренции, «которую они не могут вести на общепринятых основах».

«Соответственно, сдерживание России, та же самая цель, та же самая задача — не дать нашей стране возможность на равных конкурировать, на равных в чем-то опережать, на равных в чем-то соперничать, опять же на международно-правовой, законной основе», — отметила официальный представитель МИД РФ, уточнив, что с Китаем у США, как она считает, наличествуют точно такие же проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе США заявили, что в случае, если Россия задекларирует и уничтожит свое химическое оружие, она сможет избежать новых санкций, которые Вашингтон намерен ввести в ее отношении из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.