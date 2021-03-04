Екатеринбург, , 10:26 — REGNUM В Екатеринбурге начали проверку по факту ранения пятилетней девочки, которую госпитализировали с пулевым ранением груди. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Будут выяснены обстоятельства инцидента, а также проверены, как соблюдалось законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Ранее в СМИ сообщалось, что девочка нашла на улице патрон, после чего, находясь в квартире, решила разогреть его зажигалкой. Патрон взорвался, ребёнка госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алапаевске (Свердловская область подросток упал со второго этажа стройки, получив травмы. Прокуратура начала проверку.

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