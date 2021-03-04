Москва, 4 марта, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Российские специалисты приступили к проектированию межпланетной автоматической станции «Венера-Д». Решение о запуске венерианской программы принято руководством РАН и Роскосмоса, сообщил 4 марта научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик РАН Лев Зелёный.

Венера

Он отметил, что в настоящее время заключаются договоры с исполнителями, это НПО имени Семёна Лавочкина и ИКИ РАН. В ходе проектирования будут определены основные контуры российской венерианской программы.

«Начинается техническое проектирование проекта. Состоялось важное совещание руководства РАН и Роскосмоса, мы приняли решения, в частности, о венерианской программе», — сказал Зелёный ТАСС.

На первом этапе исследования ко второй планете Солнечной системы запустят автоматическую станцию «Венера-Д». Предположительно, проектирование займёт два года, а первый аппарат к Венере отправится в 2029 году, уточнил он.

В программу войдёт задача по доставке на Землю венерианского грунта.

Как сообщало ИА REGNUM, новую венерианскую программу РФ Зелёный анонсировал в мае 2020 года. Ранее комплексную программу исследования Венеры реализовали в СССР. Советский Союз отправил к Венере 29 миссий, из которых 13 оказались успешными, пять — частично успешными, а 11 — неудачными.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в сентябре 2020 года назвал Венеру «русской планетой» и сообщил, что, помимо участия в совместном с США проекте «Венера-Д», Россия намерена запустить к планете собственную миссию.

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