Казань, , 07:16 — REGNUM В Казани с 6 по 8 марта муниципальные парковки будут работать без оплаты. В первую очередь это связано с Международным женским днем, а также в городе продолжает действовать льготный режим, который направлен на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Муниципальные парковки на автодорогах общего пользования местного значения Казани работают бесплатно в выходные и праздничные дни. 8 марта приходится в текущем году на понедельник и является нерабочим праздничным днем. Вне зависимости от даты муниципальные парковки работают бесплатно по субботам и воскресеньям, так как в эти дни в городе действует особый льготный режим. Эта мера действует в Казани до 30 апреля.

В будни плата взимается с 7:00 до 18:00 (мск), при этом остановка до 15 минут остается бесплатной. До принятия этих мер, плата за парковки взималась с понедельника по субботу (включительно) с 7:00 до 21:00 (мск).

Как сообщало ИА REGNUM, на улицах Москвы в Международный женский день 8 марта парковка автомобилей будет бесплатной, но не во всех местах. В остальные мартовские праздничные дни — 6 и 7 марта — парковки столицы будут работать в обычном режиме: в субботу платно, в воскресенье 380 рублей в час.

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