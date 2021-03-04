Москва, , 02:11 — REGNUM Неполадки работе ряда сервисов Google зафиксированы в России 4 марта. Об этом сообщает сайт Downdetector.

В основном проблемы связаны с использованием поиска Google и загрузкой веб-сайта видеохостинга YouTube. Всего Downdetector принял 2,7 тыс. запросов, связанных со сбоями в указанных сервисах.

Кроме того, российские пользователи столкнулись с неполадками в функционировании мессенждера Telegram.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля жители ряда стран мира, в том числе и России, пожаловались на перебои в работе видеохостинга YouTube.

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