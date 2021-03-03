Вашингтон, 4 марта, 2021, 01:55 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность участия в выборах на высший руководящий пост в стране в 2024 году, сообщило 3 марта агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Дональд Трамп

Трамп «серьёзно рассматривает возможность еще раз баллотироваться в президенты в 2024 году», — отметил один из них в беседе с агентством.

При этом в команде бывшего американского лидера больше не желают видеть Майкла Пенса, который занимал должность вице-президента США. Отмечается, что в ходе недавней встречи Трамп «обсуждал возможные альтернативы Пенсу».

Решение об участии Трампа в президентских выборах 2024 года еще не принято.

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