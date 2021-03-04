Шицзячжуан, Китай, , 01:45 — REGNUM Провинция Хэбэй на севере Китая займется развитием инфраструктуры и имплементацией ключевых проектов в Новом районе Сюнань в этом году, сообщает агентство Синьхуа.

Хэбэй ускорит строительство скоростной линии, связывающей Сюнань с международным аэропортом Дасин в Пекине, а также приступит к строительству двух скоростных железнодорожных линий, соединяющих района с провинциями Хэнань и Шаньси, говорится в докладе, представленном на ежегодной сессии регионального законодательного органа.

Строительство индустриального интернет-парка, научно-технического парка, исследовательского института и центра цифровой торговли также запланировано в Сюнане на этот год.

Вдобавок ко всему район усилит защиту экологию и займется улучшением качества питьевой воды в озере Байяндянь.

Китай объявил о начале строительства Нового района Сюнань 1 апреля 2017 года с целью перенести туда из Пекина часть функций, не свойственных китайской столице, а также ускоренного развития района Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй.