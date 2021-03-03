Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Лётные испытания прототипа космического корабля Starship экстренно отменены в Техасе, сообщает 3 марта пресс-служба компании SpaceX.

Взлет прототипа космического корабля Starship SN10, предназначенного для полетов на Марс, был отменен в автоматическом режиме сразу же после запуска двигателей корабля.

Старт корабля Starship SN10 должен был состояться в 23:14 мск в штате Техас.

Причины аварийного срабатывания автоматики пока не выяснены.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе двух предыдущих аналогичных испытаний в декабре 2020 года и феврале 2021 года прототипы корабля Starship взорвались при попытке совершить посадку.

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