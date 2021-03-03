Москва, , 23:44 — REGNUM Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Спартаком» в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «армейцев».

«Тяжелая и равная игра. В овертайме реализовали свой шанс. Разберемся, будем готовиться дальше. Самое главное — это результат. Плей-офф — совершенно другое соревнование. Нужно было войти в серию. Была нервозность, что долго не могли забить.

Не готов сказать, насколько серьезно повреждение у Никиты Сошникова. Есть повреждение, но слава богу, что глаз на месте. Будем надеяться, что все обойдется. Не скажу сейчас, сыграет ли он еще в серии», — приводит комментарий Никитина портал «Чемпионата».