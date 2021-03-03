Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Введённые в 2015 году санкции в отношении Венесуэлы продлили США ещё на один год, сообщили 3 марта в Белом доме.

Согласно данным Федерального реестра, американский президент Джо Байден, счёл, что «нарушения прав человека» в Венесуэле продолжаются. Эти «нарушения» представляют угрозу для США — для их внешней политики и безопасности.

Напомним, санкции США «за нарушения прав человека» в Венесуэле в 2015 г. коснулись семи лиц, в том числе прокурора Общественного министерства республики Катерине Падрон и директора национальной спецслужбы Густаво Лопе.

Затем эти рестрикции неоднократно расширялись, охватывая новых должностных лиц в Венесуэле, а также организации.

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