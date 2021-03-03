Лос-Анджелес, США, , 23:16 — REGNUM Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер будущего комедийного фильма о супергероях Thunder Force. Ролик был выложен 3 марта на YouTube-канале компании.

Главные роли в фильме исполнят известные актрисы Мелисса Маккарти и Октавия Спенсер. Согласно сюжету, учёная по имени Эмили Стэнтон (Спенсер) придумала способ превращения обычных людей в супергероев.

Однажды она случайно наделяет суперсилами свою бывшую лучшую подругу Лидию (Маккарти). С этого момента женщинам приходится объединиться в первую команду супергероев Thunder Force, название которой можно перевести как «Громовая сила».

Снял фильм комедийный актёр и режиссёр Бен Фальконе («Тэмми», «Душа компании», «Большой босс»). Сценарий к фильму он написал совместно с Маккарти и Спенсер.

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