Тирана, , 00:40 — REGNUM Президент Албании Илир Мета 3 марта принял в Тиране главу победившего на досрочных выборах в Косово «Движения за самоопределение» и будущего премьер-министра Косово Альбина Курти.

На своей странице в социальной сети Facebook политик назвал встречу с Курти «братской» и заявил, что они с Курти разделяют идею о необходимости всестороннего углубления сотрудничества Косово и Албании.

Ранее Курти побеседовал с премьер-министром Албании Эди Рамой, неоднократно критиковавшего этого косовского политика. Встреча прошла за закрытыми дверями.