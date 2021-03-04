Скопье, , 02:48 — REGNUM Министр труда и социальной политики Северной Македонии Ягода Шахпаска 3 марта посетила центр по поддержке бездомных в городе Визбег, где пронаблюдала за процессом переписи бездомных. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

По словам Шахпаской, министерство регулирует вопросы, относящиеся к положению пенсионеров, занятых, а также детей и граждан, получающих социальную помощь, а потом координирует досрочную перепись населения в исправительных заведениях, приютах для бездомных, консульских представительствах, а также перепись граждан, проживающих за рубежом.

Политик подчеркнула, что перепись населения позволит собрать необходимую информацию для развития социальной политики.

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