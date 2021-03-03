Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Компания Zynga купила студию Echtra Games, разрабатывавшую ролевую игру Torchlight 3. Об этом 3 марта сообщает портал Engadget.

Echtra Games была основана Максом Шефером — соучредителем Blizzard North и одним из создателей игр серии Diablo. Генеральный директор Zynga Франк Гибо отметил, что компания надеется, что благодаря приобретению Echtra Games она сможет развивать свои проекты для мобильных платформ и консолей.

Компания Zynga известна прежде всего благодаря игре FarmVille, релиз которой состоялся в соцсети Facebook 19 июня 2009 года. Она представляет собой симулятор управления фермерским хозяйством.

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