Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Руководство компании Facebook снимет запрет на размещение политической рекламы, установленный перед выборами президента США. Об этом 3 марта сообщает агентство Politico.

Компания Facebook сообщила о своем решении ведущим американским СМИ днем 3 марта.

В ноябре социальная сеть Facebook запретила политическую рекламу, нацеленную на небольшую аудиторию (так называемые микротаргетированные рекламные объявления).

Как сообщало ИА REGNUM, соцсеть Twitter также наложила ограничения на политическую рекламу по ряду критериев, при этом запретив некоторые ключевые фразы.