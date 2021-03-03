Сараево, , 22:38 — REGNUM Председатель палаты народов парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович принял 3 марта посла Российской Федерации Игоря Калабухова. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

На совещании обсуждалось сотрудничество между Боснией и Герцеговиной и Россией, а также возможность продвижения и сотрудничества на политическом, экономическом и культурном уровне.

Калабухов предложил включить представителей Боснии и Герцеговины в группу стратегического видения «Россия — Исламский мир», которая направлена на укрепление сотрудничества России и стран, в которых живут мусульмане.

Изетбегович пожелал Калабухову успешной дипломатической службы в Боснии и Герцеговине.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров пригласил главу МИД Боснии и Герцеговины посетить Москву