Лос-Анджелес, США, , 21:30 — REGNUM Режиссёр Пол Уильям Скотт Андерсон ответил на вопрос о том, могут ли зрители надеяться на выход второй части фильма «Охотник на монстров». Об этом 3 марта сообщает портал We Got This Covered.

Кинематографист сказал, что в текущей ситуации ему сложно сказать по этому поводу что-то определённое, поскольку сейчас не работает формула, согласно которой успех фильма оценивался по результатам кассовых сборов за несколько недель после премьеры в кинотеатрах.

Андерсон отметил, что он лично полностью удовлетворён конечным продуктом и похвалил Тони Джа и Миллу Йовович за проделанную работу.

Напомним, премьера фильма «Охотник на монстров» состоялась в США 25 декабря 2020 года, в России — 28 января 2021-го. В основу картины легла серия видеоигр компании Capcom.

Читайте ранее в этом сюжете: Хью Грант станет главным злодеем в экранизации игры Dungeons & Dragons