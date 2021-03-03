Багдад, , 21:05 — REGNUM Ракетный обстрел одной из военных баз США в Ираке повлек за собой смерть гражданского сотрудника базы, сообщил 3 марта официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, никто из военнослужащих США не пострадал.

«Мы можем подтвердить, что сегодня рано утром база ВВС «аль-Асад» в Ираке оказалась под ракетной атакой. Предварительные данные показывают, что примерно десять ракет были запущены из точки к востоку от базы», — рассказал Джон Кирби.

ОН уточнил, что сердечный приступ у гражданского работника базы произошел уже в укрытии.

При этом Кирби отметил, что пока неизвестно, кто устроил это нападение.

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